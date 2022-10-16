Buğra Bahadırlı yanıtladı: Billur'un maddi veya manevi hiçbir vasiyeti yoktu

Akciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören Billur Kalkavan cumartesi sabaha karşı 3.45'te hayatını kaybetti. Habertürk'ün haberine göre Kalkavan, kemoterapi sırasında vücudunda türeyen bir mantar sebebiyle yaşamını yitirdi.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan, vefat sonrası Billur Kalkavan'ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı ile yaptığı konuşmayı aktardı. Habere göre Bahadırlı, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu" dedi.

Çalışkan, "Buğra Bahadırlı'ya Billur Kalkavan'ın bir vasiyeti olup olmadığını da sordum" dedi ve aldığı şu yanıtı aktardı: "Maddi veya manevi hiçbir vasiyeti yoktu. Çünkü hiçbir şekilde öleceğini düşünmüyordu. Siz de eve geldiğinizde gördünüz. O kadar mücadeleci, umutlu ve hayat doluydu. Son ana kadar da o halini korudu. O haldeyken vasiyet bırakma aklına bile gelmemiştir, benim de aklıma gelmedi. Hiç öyle bir konuşma yapmadık. Her şey yolunda gidiyordu ama enfeksiyondan dolayı kalbi çok yoruldu."