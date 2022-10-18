Bülend Özveren hayatını kaybetti

Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkçe olarak sunmasıyla tanınan TRT'nin unutulmaz spikerlerinden Bülend Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Bülend Özveren'in vefatını eşi Sebla Özveren Twitter üzerinden yaptığı, "Çok üzgünüm. Bülent’i kaybettik. Başımız sağ olsun" sözleriyle duyurdu.

Eurovision'un Türkiye'deki sesiydi

1943'te İstanbul'da doğan Bülend Özveren Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Sunuculuğa ilk adımını 1965 yılında TRT ekranında attı, bir süre spor spikerliği yaptı.

1975'ten 2012'ye kadar aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışmaları'nı TRT ekranlarından izleyicilere aktardı.

Bilgi yarışmalarının da vazgeçilmez sunucuları arasındaydı. 'Ben Bilirim', 'Banko' ve 'Joker' adlı yarışma programları onun sunumuyla ekrana geldi.

Spikerlik ve sunuculuk dersleri veriyordu

Bülend Özveren TRT'den ayrıldıktan sonra da televizyonculuğa devam etti. Canlı yayınlanan yarışma programları hazırladı ve sundu.

Fransızca ve İngilizce bilen Bülend Özveren spikerlik ve sunuculuk dersleri vererek tecrübelerini gençlere aktardı.

Etkili ve güzel Türkçe konuşma konularında çeşitli üniversite ve kuruluşlarda konferanslara katıldı.