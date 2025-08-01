Bülent Ersoy, Antalya'daki villasına Ankara'dan dönerci getirtti

Yaz tatilini Antalya'daki lüks villasında geçiren diva lakaplı ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, lüks yaşamıyla yine gündemin ilk sırasına yerleşti. Canı döner çeken Ersoy, yüzlerce kilometre uzaktan, Ankara'dan özel olarak bir döner ustasını villasında ağırladı.

Dönerciyi "Ankaralardan buralara zahmet verdin. Ayaklarınıza, ellerinize sağlık" sözleriyle karşılayan Ersoy'un bu cömert hareketi, geçtiğimiz günlerde gündeme geldiği 16 bin liralık alacak meselesini tekrar akıllara getirdi.

Ersoy, daha önce Berkay T. isimli bir şahsa gönderdiği paranın geri ödenmediğini iddia ederek sosyal medya üzerinden sert bir uyarıda bulunmuştu. Sanatçı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Berkay T. beyefendi, dekontlarıyla da sabit olduğu üzere talebiniz üzerine şahsınıza gönderilmiş bu paraları bu gece acilen hesabıma geri göndereceksiniz. Benden yalvar yakar istediğiniz, yoksa tefeciden büyük faizlerle alacağım diyerek, sadece insani duygularla acıdığım için size göndermiş olduğum bu 16 bin TL hesabıma yatacak."

Bülent Ersoy'un bir yandan lüks harcamalar yapması, diğer yandan ise 16 bin liralık alacağı için sosyal medyadan uyarıda bulunması, sanatçının yaşam tarzı ve davranışları hakkında farklı yorumlara neden oldu.