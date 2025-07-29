Bülent Ersoy borcunu Instagram'dan istedi

Türk Sanat Müziği’nin önemli isimlerinden Bülent Ersoy, Instagram paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyada borç verdiği bir kişiyi paylaşan Ersoy, iki adet dekont da paylaştı.

Bülent Ersoy, Berkay isimli şahıstan 16 bin TL'sini geri istediğini belirtti.

"ACIDIĞIM İÇİN GÖNDERDİĞİM PARA..."

Ersoy, borç verdiği kişinin ismini de vererek “Dekontlarıyla da sabit olduğu üzre talebiniz üzerine şahsınıza gönderilmiş bu paraları bu gece acilen hesabıma geri göndereceksiniz” diye yazdı.

Ersoy, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Benden yalvar yakar istediğini yoksa tefeciden büyük faizlerle alacağım diyerek sadece insanı duygularla acıdığım için size göndermiş olduğum bu 16 bin lira hesabıma yatacak.”