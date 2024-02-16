Bülent Ersoy Dünya Güzellerim Masada programından ayrıldı

Bülent Ersoy, bir süredir Safiye Soyman ve Banu Alkan ile birlikte yorumcu olarak yer aldığı Dünya Güzellerim Masada programından ayrıldığını açıkladı.

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Bülent Ersoy Dünya Güzellerim Masada programından ayrıldı - Resim : 1

Ayrılık kararını sosyal medya hesabından açıklayan Diva, Dünya Güzellerim Masada programına sitemde de bulundu.

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Bülent Ersoy Dünya Güzellerim Masada programından ayrıldı - Resim : 2

Bir ay önce programdan ayrıldığını söyleyen Ersoy, yeni bölüm tanıtımda isminin geçmesine sitem ederek, şu ifadeleri kullandı:

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Bülent Ersoy Dünya Güzellerim Masada programından ayrıldı - Resim : 3

"Muhterem takipçilerim Dünya Güzellerim Masada adlı YouTube programı ile kendi insiyatifimle 1 ay önce ilişiğimi kesmiş bulunmaktayım. Bütün bu gerçeklerin bilinmesine rağmen bugün yayınlanan bölümde benim adım ve sayfa etiketim sanki ben hala bu programdaymış gibi yazılmış ve bu etik olmayan davranışta eminim en kısa zamanda ilgililerce dikkate alınıp düzeltilecektir" ifadelerini kullandı.

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Bülent Ersoy Dünya Güzellerim Masada programından ayrıldı - Resim : 4