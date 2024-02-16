Bülent Ersoy Dünya Güzellerim Masada programından ayrıldı

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Ayrılık kararını sosyal medya hesabından açıklayan Diva, Dünya Güzellerim Masada programına sitemde de bulundu.
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Bir ay önce programdan ayrıldığını söyleyen Ersoy, yeni bölüm tanıtımda isminin geçmesine sitem ederek, şu ifadeleri kullandı:
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"Muhterem takipçilerim Dünya Güzellerim Masada adlı YouTube programı ile kendi insiyatifimle 1 ay önce ilişiğimi kesmiş bulunmaktayım. Bütün bu gerçeklerin bilinmesine rağmen bugün yayınlanan bölümde benim adım ve sayfa etiketim sanki ben hala bu programdaymış gibi yazılmış ve bu etik olmayan davranışta eminim en kısa zamanda ilgililerce dikkate alınıp düzeltilecektir" ifadelerini kullandı.
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