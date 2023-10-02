Bülent Ersoy'a 3 milyon TL'lik mermer çanta hediye edildi!
Önceki akşam Afyonkarahisar'da sahne alan Bülent Ersoy'a Afyonlu ustaların el emeği olan 3 milyon TL değerinde bir çanta hediye edildi.
Tolga Çam imzalı kıyafetiyle sahneye çıkan Bülent Ersoy, Afyonkarahisar'da izleyenleri büyüledi. Mücevher, lüks ayakkabı ve çanta merakı olduğu bilinen ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a sahne aldığı Afyonkarahisar'da unutulmaz bir hediye verildi.
MERMER ÇANTA 3 AYDA HAZIRLANDI
Afyonlu ustaların el emeği olan, üç ayda hazırlanan ve dünyanın en kıymetli mermerinden yapılan üç milyon TL'lik mermer bir çanta hediye edildi.