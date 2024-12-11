Bülent Ersoy'dan ödül törenindeki eleştirilere Rihanna'lı gönderme

"PATLAMAYA HAZIR BOMBA GİBİYİM"

Sağlık sorunları yaşadığı iddialarına yönelik açıklama yaparak sözlerine başlayan Ersoy, "Öncelikle taltif takdir ve yüce teveccühleri ile naçizane bendenize beğenilerini sunan hatta ve hatta daha önemlisi sağlığımla ilgili olarak 'Bülent Ersoy hasta mı?' diye merak edip beni ben gibi düşünüp üzülen kişilere kocaman bir teşekkür borçluyum. Beni hiç merak etmeyiniz… Son derece sağlıklı, huzurlu, mutlu bana bahşedilen dünya nimetlerinden istifade ederek yaşam sevincim, şöhretim ve servetimle kraliçeler gibi yaşıyorum efendim. Ödül töreninde sadece sahneye ulaşmak için bana çok fazla yol yürüttükleri ve de biraz da heyecanım dolayısıyla sesim titremiş olabilir, ama patlamaya hazır bomba gibiyim maşallah" dedi.