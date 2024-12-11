Bülent Ersoy'dan ödül törenindeki eleştirilere Rihanna'lı gönderme
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 50. yıl Özel Ödülü'nü alan Bülent Ersoy, kıyafet tercihi nedeniyle eleştiri almıştı. Diva, bugün eleştirilere yanıt verdi.
3 gün önce düzenlenen Altın Kelebel Ödül Töreni'nde Bülent Ersoy '50. Yıl Özel Ödülü'nü almıştı. Yeşil ve kabarık bir elbise tercih eden Ersoy, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
Bülent Ersoy bugün Instagram hesabından yaptığı açıklamayla kıyafetine yapılan eleştirilere sessiz kalmadı.
"PATLAMAYA HAZIR BOMBA GİBİYİM"
Sağlık sorunları yaşadığı iddialarına yönelik açıklama yaparak sözlerine başlayan Ersoy, "Öncelikle taltif takdir ve yüce teveccühleri ile naçizane bendenize beğenilerini sunan hatta ve hatta daha önemlisi sağlığımla ilgili olarak 'Bülent Ersoy hasta mı?' diye merak edip beni ben gibi düşünüp üzülen kişilere kocaman bir teşekkür borçluyum. Beni hiç merak etmeyiniz… Son derece sağlıklı, huzurlu, mutlu bana bahşedilen dünya nimetlerinden istifade ederek yaşam sevincim, şöhretim ve servetimle kraliçeler gibi yaşıyorum efendim. Ödül töreninde sadece sahneye ulaşmak için bana çok fazla yol yürüttükleri ve de biraz da heyecanım dolayısıyla sesim titremiş olabilir, ama patlamaya hazır bomba gibiyim maşallah" dedi.
"RİHANNA BU MODELİ BEĞENMİŞ, GİYMİŞ, GİYDİRİLMİŞ, TAKDİR GÖRMÜŞ"
"Şimdi gelelim hadsizlik yaparak beni yorumları ile üzebileceklerini zanneden vizyonsuz kıskanç bir avuç insana karşı söyleyecek olduğum sözlere!" diyen Ersoy şöyle devam etti:
"Dünya çapındaki modacılar ile çalışan yine dünya çapındaki bir artist madam Rihanna bu modeli beğenmiş giymiş, giydirilmiş ve takdir görmüş. Bu pardösüyü ben de giyip bu büyük ödülü bu kıyafet ile almalıyım diyerek muhterem kişilerin karşısına bu tafta pardesü ile çıktım. Kumaşım da ipek şantunk tafta ve Paris'ten çok güzel yaptım ooooohhhhh…"