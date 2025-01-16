Bülent Ersoy'un gala tarzı herkesi şaşırttı

"AŞK" SORUSUNA YANIT!

Kutsal Damacana 5-Zombi filminde bir zombiyi canlandıran Bülent Ersoy'un, 3.5 milyon TL değerindeki pırlantalarla kaplı saati de dikkatlerden kaçmadı. Diva, kendisine yöneltilen aşk sorularına ise, "Belli olmaz bu işler" diyerek yanıt verdi.