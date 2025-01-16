Bülent Ersoy'un gala tarzı herkesi şaşırttı
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Kutsal Damacana 5 - Zombi filminin galasına zombi makyajıyla katıldı. Görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
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17 Ocak 2025 Cuma günü vizyona girecek olan 'Kutsal Damacana 5-Zombi’ filminin galasına katılan isim, dikkatleri üzerine çekti.
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Diva'nın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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"ZOMBİYKEN BEN"
Galaya zombi makyajıyla giden Ersoy, sosyal medya hesabından da bu halini yayınlamayı ihmal etmedi. Ünlü sanatçı zombi makyajlı pozuna, 'Zombiyken ben' notunu düştü.
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"AŞK" SORUSUNA YANIT!
Kutsal Damacana 5-Zombi filminde bir zombiyi canlandıran Bülent Ersoy'un, 3.5 milyon TL değerindeki pırlantalarla kaplı saati de dikkatlerden kaçmadı. Diva, kendisine yöneltilen aşk sorularına ise, "Belli olmaz bu işler" diyerek yanıt verdi.