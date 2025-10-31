Bülent Şakrak: Gülüşü gülden güzel kıvırcığım

Başarılı oyuncu Bülent Şakrak, yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü isim son olarak sevgilisinin doğum günü için yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Bülent Şakrak, meslektaşı sevgilisi Burcu Kirman'dan ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü isim, yeni sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile birlikte bir karesini paylaşarak aşkını herkese duyurmuştu.

"GÜLÜŞÜ GÜLDEN GÜZEL KIVIRCIĞIM"

48 yaşındaki Şakrak, son olarak sevgilisinin doğum günü için paylaşım yaptı. Sevgilisiyle romantik bir pozunu yayınlayan başarılı oyuncu "Gülüşü gülden güzel kıvırcığım.. İyi ki doğmuşsun. Seni Seviyorum" ifadelerini kullandı.