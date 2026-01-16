Bülent Şakrak sevgilisine aşkını haykırdı: "Roman olur yazsam seni"
Oyuncu Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci ile olan 8 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra kalbini kaptırdığı Duygu Arabacıoğlu ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor. İlişkilerini bir süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla bu sessizliğini bozdu.
Oyuncu Bülent Şakrak, Burcu Kirman ile yollarını ayırdıktan sonra Duygu Arabacıoğlu ile başladığı yeni ilişkisinde mutluluğu buldu.
Özel hayatındaki bu yeni heyecanı saklamayan 48 yaşındaki ünlü isim, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı romantik paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.
Son olarak sevgilisiyle birlikte olduğu bir kareyi "Roman olur yazsam seni" notuyla yayınlayan Şakrak, bu paylaşımıyla takipçilerinden binlerce beğeni ve çok sayıda tebrik yorumu aldı.
Çiftin arasındaki bağ, karşılıklı yaptıkları duygusal paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor. Bülent Şakrak, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin "Adam güzel sevince, kadın deli gibi seviyormuş" sözlerini kendi profilinde alıntılayarak ilişkilerindeki tutkuyu gözler önüne sermişti.