Bülent Şakrak ve Burcu Kirman ayrıldı

Oyuncu çift Bülent Şakrak ve Burcu Kirman'ın aşkı kısa sürdü. İlişkilerini sosyal medyadan duyuran çift, bir ay sonra ayrılık kararı aldı.

Elele Online

Elele Online
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Bülent Şakrak ve Burcu Kirman ayrıldı - Resim : 1

47 yaşındaki oyuncu Bülent Şakrak, 25 yaşındaki meslektaşı Burcu Kirman ile ilişkisini yılbaşında ilan etmişti. 

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Bülent Şakrak ve Burcu Kirman ayrıldı - Resim : 2

Yeni yılı Alaçatı'da karşılayan çiftten Şakrak sevgilisiyle beraber pozunu Instagram hesabından "2025'e biz girdik. Allah arttırsın, sofrayı kuran kaldırsın" notuyla paylaşmıştı.

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Bülent Şakrak ve Burcu Kirman ayrıldı - Resim : 3

Bülent Şakrak'ın  Burcu Kirman'la beraberliğini açıklamasının ardından takipçilerinden 22 yaş farkı konusunda eleştirel yorumlar gelmişti.

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Bülent Şakrak ve Burcu Kirman ayrıldı - Resim : 4

Çiftin aşkı kısa sürdü. Bülent Şakrak, Burcu Kirman ile fotoğrafını sosyal medya hesabından kaldırırken ikiliden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.