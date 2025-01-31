Bülent Şakrak ve Burcu Kirman ayrıldı
Oyuncu çift Bülent Şakrak ve Burcu Kirman'ın aşkı kısa sürdü. İlişkilerini sosyal medyadan duyuran çift, bir ay sonra ayrılık kararı aldı.
1 / 4
47 yaşındaki oyuncu Bülent Şakrak, 25 yaşındaki meslektaşı Burcu Kirman ile ilişkisini yılbaşında ilan etmişti.
2 / 4
Yeni yılı Alaçatı'da karşılayan çiftten Şakrak sevgilisiyle beraber pozunu Instagram hesabından "2025'e biz girdik. Allah arttırsın, sofrayı kuran kaldırsın" notuyla paylaşmıştı.
3 / 4
Bülent Şakrak'ın Burcu Kirman'la beraberliğini açıklamasının ardından takipçilerinden 22 yaş farkı konusunda eleştirel yorumlar gelmişti.
4 / 4
Çiftin aşkı kısa sürdü. Bülent Şakrak, Burcu Kirman ile fotoğrafını sosyal medya hesabından kaldırırken ikiliden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.