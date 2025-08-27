Bülent Şakrak'a sevgilinden romantik kutlama: "Sen ki başıma gelen en özel, en güzel şey"

Geçtiğimiz yıllarda oyuncu Ceyda Düvenci'den tek celsede anlaşmalı olarak boşanan Bülent Şakrak, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, özel hayatıyla sık sık konuşuluyor.

Daha önce gönlünü oyuncu Burcu Kirman'a kaptıran Şakrak, şimdi de kendisinden 16 yaş küçük Duygu Arabacıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir birlikte olan çift, Şakrak'ın doğum günü kutlamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Yeni yaşını sevgilisiyle kutlayan Bülent Şakrak'ın bu mutlu anlarını, Duygu Arabacıoğlu sosyal medya hesabından paylaştı. Romantik karelerin altına, "Sen ki başıma gelen en özel, en güzel şey.. İyi ki! Nice kahkahalarımıza ve birlikte geçecek harika yaşlara" notunu düştü.