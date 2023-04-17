Bülent Şakrak'tan eşi Ceyda Düvenci'ye: Seni hiç bırakmayacağım

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, geçtiğimiz hafta ayrılık iddiasıyla gündeme gelmişti fakat Ceyda Düvenci yaptığı açıklamayla iddialara nokta koymuştu. Boşanacakları iddia edilen ikiliden Bülent Şakrak cephesinden ise romantik bir doğum günü paylaşımı geldi.

"Seni gerçekten çok seviyorum"

Bülent Şakrak, 46'ncı yaşına giren eşinin doğum günü için duygusal bir yazı kaleme aldı. Eşiyle 2014'te çekilen fotoğrafını paylaşan Şakrak, gönderisinde "Fotoğraf 2014 ve kutladığımız ilk doğum günün. Aradan 9 yıl geçti, Melisa büyüdü, Ali doğdu, yaşam aktı envai çeşit şey yaşandı, gezildi, dolaşıldı, çalışıldı, çabalandı, yaş alındı ancak yaşlanılmadı falan... Bu süreçte senin hayata tutunma biçimin, inadın, anneliğin ve gayretin hiç değişmedi. Bu nedenle evdeki ben ve cümle canlının (kediler, köpekler, fareler, çocuklar) sana olan hayranlığı da hiç bitmedi. Yeni yaşının da sana daha öncekiler gibi şans, bereket ve çokça huzur getirmesini diliyorum ve seni gerçekten çok seviyorum. Cemal Süreyya'nın dediği gibi; 'Ben senin sevgilin, eşin, baban, ağabeyin, arkadaşınım. Biri bitse biri kalır... Seni hiç bırakmayacağım.' İyi ki doğdun çocuklarımın annesi" ifadelerini kullandı.

Ceyda Düvenci de eşinin sözlerine "Seni çok seviyorum" sözleriyle karşılık verdi.

"Artık sessiz kalmamak gerektiğini fark ettim"

Ceyda Düvenci, "Artık sessiz kalmamak gerektiğini fark ettim. Bugün yine saçma sapan haberler çıkmış… O kadar zor zamanlardan geçiyoruz ki, böyle şeylere cevap vermemek gerektiğini düşünen bir taraftaydım. Yaşadığımız hayat belli, ne olduğumuz belli, ne yaptığımız belli ama bakıyorum bunun sonu gelmiyor. Hemen minicik bir açıklama yapmak istiyorum. Biz gayet mutlu bir çiftiz. Hiçbir sorun yok. Hani düşündüğünüz gibi durumlar söz konusu bile değil. Ağzıma bile almak istemediğim durumlar" demişti.