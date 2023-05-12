Burak Dakak-Leyla Tanlar çifti: Biz evlenmedik

SHOW TV'de yayınlanan 'Güzel Günler' dizisinde tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başlayan Burak Dakak ile Leyla Tanlar, Arnavutköy'deydi.

"TATİL PLANI YAPMADIK AMA ZAMANI GELİNCE BAKACAĞIZ"

Bir balıkçıdan çıkarken görüntülenen çift, "Biz çalışmaya devam ediyoruz. Birlikte Mert Yazıcıoğlu'nun doğum gününe geldik. Yeni yaşı kutlu olsun. Çok yakın arkadaşımız" açıklamasında bulundu.

Çalışmaya devam ettiklerini dile getiren çift, "Şimdiden bir tatil planı yapmadık ama müsaitlik durumumuza göre olabilir. Zamanı gelince bakacağız" dedi.

"BİZ EVLENMEDİK"

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre, basın mensupları genç aşıklara, yakın arkadaşları Mert Yazıcıoğlu'nun, "Burak Dakak ile Leyla Tanlar evlendi" şeklindeki esprisini hatırlattı.

İkili, gülerek, "Biz evlenmedik" açıklamasını yaptı. Dakak ile Tanlar, ardından kendilerini bekleyen taksiye binerek oradan ayrıldı.