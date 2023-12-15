Burak Dakak'tan Leyla Tanlar'a romantik kutlama: İyi ki doğdun sevgilim

Başrollerini Leyla Tanlar, Burak Dakak, Ecem Erkek, Binnur Kara, Zeynep Çamcı, Olgun Toker ve Yıldıray Şahinler’in paylaştığı ‘Güzel Günler’ dizisinin setinde yeni bir aşk başlamıştı. Leyla Tanlar ile Burak Dakak, dizideki aşklarını gerçek hayata taşımıştı. Geçtiğimiz aylarda evlilik için ilk adımı atan ünlü çift, aile ve dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlanmıştı.

"En büyük iyiki’m. İyi ki doğdun sevgilim"

Mutlu beraberlikleri devam eden çiftten Leyla Tanlar, birkaç gün önce 26 yaşına bastı. Burak Dakak da sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Leyla Tanlar ile mutlu anlarını takipçilerinin beğenisini sunan Burak Dakak, paylaşımına "En büyük iyiki’m. İyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü.

Ünlü ismin kısa sürede 150 bine yakın beğeni alan paylaşımına yüzlerce yorum yapıldı.