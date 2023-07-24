Burak Deniz ile Bestemsu Özdemir, aşk mı yaşıyor?

Ünlü oyuncu Burak Deniz, son olarak Didem Soydan ile yaşadığı aşk ile gündeme gelmiş, ardından oyuncu hakkında yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları ortaya atılmıştı. Deniz'den gelen son pozlar ise bu iddiaları güçlendirdi.

Yeni aşk iddiası

Burak Deniz, Bestemsu Özdemir'in köpeği olduğu söylenen bir köpekle pozlarını paylaşınca sosyal medya yıkıldı. Deniz'in pozlarını görenler "Aşk bacayı sarmış" yorumlarında bulunmuş oldu.

Taraflardan bir yorum gelmedi. İşte Deniz'in o paylaşımı...