Burak Deniz ile Bestemsu Özdemir, aşk mı yaşıyor?
Oyuncu Burak Deniz ile meslektaşı Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz haftalarda katıldıkları bir etkinlikte samimi hareketleriyle dikkat çekmişti. Oyuncunun son paylaşımı, hakkında çıkan aşk iddialarını güçlendirdi.
Ünlü oyuncu Burak Deniz, son olarak Didem Soydan ile yaşadığı aşk ile gündeme gelmiş, ardından oyuncu hakkında yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları ortaya atılmıştı. Deniz'den gelen son pozlar ise bu iddiaları güçlendirdi.
Yeni aşk iddiası
Burak Deniz, Bestemsu Özdemir'in köpeği olduğu söylenen bir köpekle pozlarını paylaşınca sosyal medya yıkıldı. Deniz'in pozlarını görenler "Aşk bacayı sarmış" yorumlarında bulunmuş oldu.
Taraflardan bir yorum gelmedi. İşte Deniz'in o paylaşımı...
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