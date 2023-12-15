Burak Deniz'le aşk yaşadığı iddia edilen Bestemsu'dan açıklama geldi

Geçtiğimiz yaz Bodrum Türkbükü'nde bir markanın davetine katılan oyuncu, gece boyunca Burak Deniz ile birbirinden ayrılmamış ve samimi görüntüler vermişti. Saatlerce dans eden Burak Deniz ile Bestemsu Özdemir'in davette başlayan yakınlaşmanın birlikteliğe dönüştüğü iddia edilmişti.

"EL ELE GÖRDÜĞÜNÜZDE O BENİM İLİŞKİMDİR"

Konuyla ilgili muhabirlerin sorularına oyuncu "Özel hayatım hakkında konuşmuyorum, el ele beni biriyle gördüğünüzde o benim ilişkimdir. Bir gün inşallah bir yerde görüntülersiniz ve bu sorular son bulur" diyerek birliktelik sorularına net cevap vermedi.