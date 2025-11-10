Burak Özçivit çocuklarıyla Boğaz'da balık tuttu! Mutlu aile pozlarını paylaştılar
Mutlu ve örnek evlilikleriyle magazin gündeminde dikkat çeken Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, aileleriyle geçirdikleri özel anları sık sık hayranlarıyla paylaşıyor. Güzel oyuncu Fahriye Evcen, son olarak büyük oğlu Karan’ın, babası Burak Özçivit ile birlikte balık tuttuğu keyifli anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, "Çalıkuşu" dizisinin setinde 2013'te başlayan ilişkilerini 2017 yılında evlilikle taçlandırarak mutlu bir yuva kurdu.
Çift, 2019'da ilk oğulları Karan'ı, Ocak 2023'te ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklayarak ailelerini büyüttü.
Mutlu evlilikleriyle sıkça gündeme gelen Fahriye Evcen, son olarak eşi Burak Özçivit ve büyük oğlu Karan'ın balık tutmaya çalıştığı keyifli anları ve eşiyle çekilmiş pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Evcen'in bu samimi ve sıcak aile pozları, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.