Burak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinden romantik selfie

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini devam ettiren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2019 yılında oğulları Karan'ı kucaklarına aldı. Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, sosyal medyada yaptıkları yeni paylaşımla da ilgi topladı.

ROMANTİK SELFİE

Mutlu evlilikleri devam eden ünlü çiftten Burak Özçivit, son olarak 23.5 milyon takipçisi Instagram hesabının hikayeler bölümünden eşiyle çektiği bir selfie'yi yayınladı.

Ünlü çiftin bu romantik karesi, sosyal medyada ilgi gördü.

10 MİLYON TL'LİK DOĞUM HEDİYESİ

Yakışıklı oyuncunun ikinci doğum için eşine hediye ettiği, özel plaka (Fahriye Evcen'in adı ve soyadının ilk harflerinden oluşan FE plaka) yeni araba da ilk kez görüntülenmişti. Aracın değerinin ise 10 milyon TL olduğu belirtilmişti.