Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Formula 1 yarışını izlemek için Abu Dabi'ye gitti
Formula 1 2024 sezonunun final yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'sinde yapıldı. Oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen de yarışı izlemeye gidenler arasındaydı.
1 / 9
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.
2 / 9
Geçtiğimiz haftasonu kayak yapmaya Kartalkaya'ya giden ünlü çiftin sosyal medya paylaşımlarına yorum ve beğeni yağmıştı.
3 / 9
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen şimdi de eşi Burak Özçivit ile birlikte Formula 1 yarışmalarını izlemek için Abu Dabi'ye gitti.
4 / 9
Formula yarışlarını büyük bir heyecanla yerinde takip eden ünlü çift, sosyal medyadan bol bol paylaşım yaptı.