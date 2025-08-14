Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.

Son olarak oyuncunun 13,7 milyon takipçisi bulunan Instagram'daki bir hareketi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

ÖNCE KALDIRDI, SONRA GERİ EKLEDİ

Evcen, hesabının profil bilgilerinde yer alan soyadı kısmını sildi. Ünlü ismin bu adımı herkesi şaşırttı. Özçivit soyadını silen Fahriye Evcen'in bu hareketi 'boşanıyorlar mı?' dedikodularını da beraberinde getirdi. Ayrılık iddiaların hızla yayılmasından saatler sonra güzel oyuncunun yeniden 'Özçivit' soyadını yazdığı görüldü.

ARABADA POZ

Ünlü çift, boşanma iddialarının ortaya çıkmasından günler sonra birlikte poz verdi. Evcen ile Özçivit, otomobil içindeki yeni karelerini peş peşe Instagram hesaplarından yayımladı. İkili, bu paylaşımla boşanma dedikodularına yanıt vermiş oldu.