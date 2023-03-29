Şu sıralar Kuruluş Osman dizisinde oynayan Burak Özçivit, 2017 yılında ünlü oyuncu Fahriye Evcen ile evlenmiş; 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına almışlardı. Ünlü çift, ikinci çocuklarına ise geçtiğimiz ay kavuşmuşlardı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den yeni fotoğraf

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu Özçivit, dikkat çeken pozlarına bir yenisini daha ekledi. Özçivit kendisi gibi oyuncu olan eşi Evcen ile çekildiği kareyi sosyal medya hesabının hikaye bölümünden takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü oyuncu, Evcen ile çekildiği kareye beyaz kalp emojisi ekledi. İşte paylaşım;