Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in kayak tatilinden kareler...
Oyuncu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, çocukları Karan ve Kerem ile kayak tatiline gitti.
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2107 yılında dünya evine giren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğullları Kerem'i kucaklarına almıştı.
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Mutlu aile pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, çocukları Karan ve Kerem'le Bolu'ya gitti.
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AİLECE KAYAK KEYFİ
Kartalkaya'da kayak keyfi yapan ünlü çiftten Burak Özçivit, tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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ELİNDEKİ SARGI DİKKAT ÇEKTİ
Kayak tatilinden kareleri kendi sosyal medya hesabından paylaşan Fahriye Evcen'in elindeki sargı dikkat çekti.
Eli sakatlandığı görülen Evcen, "Nasıl olduğunu asla anlamadım" ifadelerini kullandı.