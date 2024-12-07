Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in kayak tatilinden kareler...

Oyuncu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, çocukları Karan ve Kerem ile kayak tatiline gitti.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in kayak tatilinden kareler... - Resim : 1

2107 yılında dünya evine giren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğullları Kerem'i kucaklarına almıştı.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in kayak tatilinden kareler... - Resim : 2

Mutlu aile pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, çocukları Karan ve Kerem'le Bolu'ya gitti.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in kayak tatilinden kareler... - Resim : 3

AİLECE KAYAK KEYFİ

Kartalkaya'da kayak keyfi yapan ünlü çiftten Burak Özçivit, tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in kayak tatilinden kareler... - Resim : 4

ELİNDEKİ SARGI DİKKAT ÇEKTİ

Kayak tatilinden kareleri kendi sosyal medya hesabından paylaşan Fahriye Evcen'in elindeki sargı dikkat çekti.

Eli sakatlandığı görülen Evcen, "Nasıl olduğunu asla anlamadım" ifadelerini kullandı.