Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in romantik Milano kaçamağı
Magazin dünyasının örnek gösterilen çifti Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2017'de başlayan mutlu evliliklerini bu kez İtalya’nın estetik dolu sokaklarına taşıdı. 2026 kış sezonunun yoğun set temposuna kısa bir mola veren ikili, Milano’nun tarihi dokusunda adeta bir moda çekimi havasında kareler paylaştı.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, 2013 yılında başrollerini paylaştıkları "Çalıkuşu" dizisinin setinde filizlenen aşklarını 2017 yılında görkemli bir düğünle taçlandırarak magazin dünyasının en örnek gösterilen evliliklerinden birine imza atmıştı.
Mutluluklarını 2019 yılında ilk oğulları Karan ve Ocak 2023'te ikinci çocukları Kerem ile perçinleyen ünlü ikili, yoğun geçen 2026 kış sezonunun yorgunluğunu atmak için rotayı İtalya'nın moda başkenti Milano’ya çevirdi.
Milano’nun tarihi atmosferinde ve şık sokaklarında baş başa vakit geçiren çift, tatillerinden en özel anları Instagram hesapları üzerinden peş peşe paylaştı.
Hem Fahriye Evcen’in zarafeti hem de Burak Özçivit’in karizmatik duruşuyla dikkat çeken bu kareler, kısa sürede sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulurken hayranlarından binlerce sevgi dolu yorum aldı.