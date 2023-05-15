Burak Yamantürk'ten Özge Özpirinçci'ye Anneler Günü kutlaması

2014 yılında 'Tatar Ramazan' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Burak Yamantürk ile geçtiğimiz eylül ayında Marmaris Bozburun'da nikâh masasına oturan Özge Özpirinçci, aralık ayında kızı Mercan'ı dünyaya getirmişti.

"ANNELER GÜNÜN KUTLU OLSUN"

Mutlu evlilikleri devam eden çiftten Yamantürk, son olarak sosyal medya hesabından eşi ve kızıyla çekilmiş bir karesini yayınlayarak, "Anneler günün kutlu olsun" mesajını yazdı. Ünlü oyuncu da "Eşine eserinizde gurur duyuyor musunuz" yazarak cevap verdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör burakyamanturk (@burakyamanturk)'in paylaştığı bir gönderi

MERCAN İSMİNİ VERDİLER

Özge Özpirinçci, bebeğine 'Üzüm' ismini vermeyi düşündüğünü söylemişti. Özpirinçci ancak konuyla ilgili yakın çevresinden olumlu geri dönüş alamadığını ifade etmişti. Oyuncu Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk dünyaya gelen bebeklerine Mercan ismini verdi.

Özge Özpirinçci, Yay burcu olmasını istediği bebeğinin burcu da oyuncunun isteği şeklinde gerçekleşti.