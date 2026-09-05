Burak Yörük ile Tuana Yılmaz evlendi

Burak Yörük, 2024 yılında evlilik teklifi ettiği sevgilisi Tuana Yılmaz ile dünyaevine girdi.

BURAK YÖRÜK VE TUANA YILMAZ EVLENDİ

Roma'daki nikahta çifti yakın dostları yalnız bırakmadı. Nikaha katılanlar arasında oyuncu Aytek Şayan da vardı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Burak Yörük (@burakyoruks)'in paylaştığı bir gönderi

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Burak Yörük, nikah sonrası fotoğrafları 'The Yörüks' notu ile Instagram'da paylaştı. Nikah fotoğraflarına, Hande Yener, İlayda Alişan, Dilara Akyüsek, Yağmur Ünal, Sumru Yavrucuk, Hayko Cepkin, Hande Yener'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isimden tebrik mesajı yağdı.

"DÜNYAYI AYDINLATTIĞIN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Tuana Yılmaz, mayıs ayında 31'inci yaşına basan sevgilisine olan aşkını şu sözlerle ifade etmişti: Hayatımda olduğun için çok şanslıyım her şeyim. Dürüstlüğün, gerçekliğin, insanlığın, merhametin, sevginle dünyanın neresinde kiminle olursan ol aynı duruşunla, ucundan tanıdığın herkese tüm kalbinle yardımcı olmaya çalışmanla dünyayı aydınlattığın için teşekkür ederim. Yarım dünyamı tam yaptın, iyi ki doğdun, iyi ki varsın.