Buray ve Mina Soyak evleniyor

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Buray, iş dünyasının köklü ailelerinden Soyak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Soyak ve Aslı Pehlivanlı'nın kızları Mina Soyak’ı, ailesiyle birlikte istemeye gidecek.

GİZLİ TUTTULAR

İkilinin uzun süredir gözlerden uzak yürüttüğü ilişki, sosyal medyada verdiği ipuçlarıyla dikkat çekmişti. Buray ve Mina Soyak'ın birbirlerini takibe alması ve paylaşımlarına yaptıkları beğeniler, ilişkinin ilk sinyalleri olarak yorumlanmıştı.

Mina Soyak, aynı zamanda kreatif ajans ve bir giyim markasının kurucusu olarak iş ve moda dünyasında da girişimci kimliğiyle öne çıkıyor.