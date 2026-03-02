Burçin Terzioğlu: Araştırma yapılmış, Türkiye'de tek isim benmişim

BURÇİN TERZİOĞLU'NUN KARAKTER SEÇİMİNDEKİ KIRMIZI ÇİZGİLER



Deneyimli oyuncu, bir projeyi kabul ederken karakterin toplumsal etkilerini ve etik duruşunu ön planda tuttuğunu vurguladı. Şiddetin normalleştirilmesine karşı mesafeli bir duruş sergilediğini belirten Terzioğlu, seçim kriterlerini şöyle anlattı:



“Seçeceğimiz karakterlerin eylemleri ve insanlara efekti benim için önemli. İnsanları ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen, yaptığı kötü olan şeyleri olumlamayan ya da kötü bir şey göstereceksen de bunu bir sebebe bağlayacak karakterleri oynamayı seçiyorum. Kadına şiddetin normalleştirilmediği ya da insana şiddetin normalleştirilmediği hikayeleri seçmeye çalışıyorum.”