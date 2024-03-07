Burçin Terzioğlu ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Evlilik teklifi aldım ama ayrıldık

Ayrıca, uzun zamandır birliktelik yaşadığı Umut Duygu ile olan ilişkisinin sona erdiğini doğrulayan Terzioğlu, "Evet, doğru haber, ayrıldık. Neden başladığı ya da neden devam ettiği hakkında hiç konuşmadım. Neden bittiğiyle ilgili de konuşmak istemiyorum. Evlilik teklifi almıştım ama özel şeyler ayrılığın sebebi. Bir araya gelmek ne kadar doğalsa, ayrılmak da o kadar doğal. Evlilik stresi sebepler arasında değil" açıklamasını yaptı.