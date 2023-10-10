Burcu Biricik: Hayatımı yavaşlattığım dönemdeyim

'Camdaki Kız'da üç sezon boyunca 'Nalan' karakterine hayat veren Burcu Biricik, reyting rekortmeni dizisinin final yapmasının ardından yorgunluk atıyor. Ünlü oyuncu dün akşam Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın sahnelediği ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ tiyatro oyununun Zorlu PSM’deki galasına katıldı.

"Hayatımı yavaşlattım"

Hayatında nadas dönemine geçtiğini söyleyen Biricik, "Hayatımı yavaşlattığım dönemdeyim. Dinleniyorum ve senaryo okuyorum. Arkadaşlarımı ziyaret ediyorum, bu şekilde oyunlarına gidiyorum." ifadelerini kullandı.

Dizinin bitimiyle tüm yazı seyahate çıkarak değerlendiren Burcu Biricik, sosyal medyadan sık sık paylaşımlarda bulunmuştu.