Burcu Biricik, kızıyla geçirdiği keyifli anları anlattı: Onunla vakit geçirmek bu hayattaki en güzel şey, çok huzurlu

Milliyet'in haberine göre Biricik, "Bu sezonu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Bence kıyasıya bir yarış ile başladı. Diziler harika gidiyor. Çok güzel diziler var. Ben çocuğum ile biraz vakit geçirmek istediğim için bu sezon yokum. Onunla vakit geçirmek bu hayattaki en güzel şey, çok huzurlu" dedi.