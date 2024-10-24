Burcu Biricik, kızıyla geçirdiği keyifli anları anlattı: Onunla vakit geçirmek bu hayattaki en güzel şey, çok huzurlu

Contemporary İstanbul, 24-27 Ekim tarihleri arasında Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor. Birbirinden ünlü isimler gibi fuarı gezen Burcu Biricik, şimdilik çalışmak yerine kızı ile vakit geçirmek istediğini söyledi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Burcu Biricik, kızıyla geçirdiği keyifli anları anlattı: Onunla vakit geçirmek bu hayattaki en güzel şey, çok huzurlu - Resim : 1

2016 yılında nikâh masasına oturan Burcu Biricik-Emre Yetkin çifti, 15 Haziranda bebeğini kucağına aldı. Burcu Biricik, kızına Luna adını verdi.

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Burcu Biricik, kızıyla geçirdiği keyifli anları anlattı: Onunla vakit geçirmek bu hayattaki en güzel şey, çok huzurlu - Resim : 2

Şimdilerde bebeğiyle ilgilenen Burcu Biricik de kardeşi ile birlikte Türkiye'nin uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul'a katıldı.

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Burcu Biricik, kızıyla geçirdiği keyifli anları anlattı: Onunla vakit geçirmek bu hayattaki en güzel şey, çok huzurlu - Resim : 3

Milliyet'in haberine göre Biricik, "Bu sezonu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Bence kıyasıya bir yarış ile başladı. Diziler harika gidiyor. Çok güzel diziler var. Ben çocuğum ile biraz vakit geçirmek istediğim için bu sezon yokum. Onunla vakit geçirmek bu hayattaki en güzel şey, çok huzurlu" dedi.

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Burcu Biricik, kızıyla geçirdiği keyifli anları anlattı: Onunla vakit geçirmek bu hayattaki en güzel şey, çok huzurlu - Resim : 4