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Burcu Biricik, kızıyla geçirdiği keyifli anları anlattı: Onunla vakit geçirmek bu hayattaki en güzel şey, çok huzurlu
Contemporary İstanbul, 24-27 Ekim tarihleri arasında Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor. Birbirinden ünlü isimler gibi fuarı gezen Burcu Biricik, şimdilik çalışmak yerine kızı ile vakit geçirmek istediğini söyledi.
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2016 yılında nikâh masasına oturan Burcu Biricik-Emre Yetkin çifti, 15 Haziranda bebeğini kucağına aldı. Burcu Biricik, kızına Luna adını verdi.
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Şimdilerde bebeğiyle ilgilenen Burcu Biricik de kardeşi ile birlikte Türkiye'nin uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul'a katıldı.
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Milliyet'in haberine göre Biricik, "Bu sezonu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Bence kıyasıya bir yarış ile başladı. Diziler harika gidiyor. Çok güzel diziler var. Ben çocuğum ile biraz vakit geçirmek istediğim için bu sezon yokum. Onunla vakit geçirmek bu hayattaki en güzel şey, çok huzurlu" dedi.
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