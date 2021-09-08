Burcu Biricik ve Ezgi Mola bakır tonlarıyla sizce nasıl?

1 / 7
Ekranların sevilen oyuncularından Burcu Biricik ve Ezgi Mola'dan kıvırcık, kızıl ve bakır tonlarıyla paylaşımlar var...
2 / 7
Son olarak Masumlar Apartmanı dizisiyle izleyici ile buluşan Ezgi Mola Instagram'dan "turuncuyu seviyorum, o da beni sevmiş 😍" notuyla turuncu saçlarla fotoğraflarını paylaştı.
3 / 7
Ezgi Mola'nın paylaşımına gelen beğeni sayısı 350 bini aştı.
4 / 7
Bakır ton ve kıvırcık saçlarla fotoğraf paylaşan bir diğer isim oyuncu Burcu Biricik oldu. Biricik'in farklı saç modelleriyle paylaştığı fotoğraflara çok sayıda beğeni geldi.