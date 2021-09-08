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Burcu Biricik ve Ezgi Mola bakır tonlarıyla sizce nasıl?

Burcu Biricik ve Ezgi Mola bakır tonlarındaki saç renkleriyle sizce nasıl? Sosyal medyada binlerce beğeni geldi...

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Ekranların sevilen oyuncularından Burcu Biricik ve Ezgi Mola'dan kıvırcık, kızıl ve bakır tonlarıyla paylaşımlar var...

 

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Son olarak Masumlar Apartmanı dizisiyle izleyici ile buluşan Ezgi Mola Instagram'dan "turuncuyu seviyorum, o da beni sevmiş 😍" notuyla turuncu saçlarla fotoğraflarını paylaştı.

 

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Ezgi Mola'nın paylaşımına gelen beğeni sayısı 350 bini aştı.

 

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Bakır ton ve kıvırcık saçlarla fotoğraf paylaşan bir diğer isim oyuncu Burcu Biricik oldu. Biricik'in farklı saç modelleriyle paylaştığı fotoğraflara çok sayıda beğeni geldi.

 

 