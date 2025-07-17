Burcu Biricik'in kızı Luna 1 yaşında!

Kanal D'de yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran ‘Camdaki Kız’ dizisinde 'Nalan' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Burcu Biricik, Emre Yetkin'le 2016 yılında nikâh masasına oturmuştu.

Mutlu evlilikleri olan ikili, temmuz ayında ise ilk bebekleri Luna'yı kucaklarına almıştı.

KIZI LUNA 1 YAŞINA GİRDİ

İlk defa anne olmanın sevincini yaşayan Burcu Biricik'in kızı Luna 1 yaşına girdi. Oyuncu, kızının doğum gününü sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla kutladı.

''BENİM CANIM KIZIM''

Biricik, kızıyla birlikte olduğu fotoğrafı; ''Benim canım kızım, komiğim, huysuzum. Yengecim, içli içli ağlayanım, büyük üç kağıtçım. Belli ki aşırı eğleneceğim, belli ki öğreteceğim, belli ki üf neler neler. Dün doğdun, şimdi 1 oldun. Seni seviyorum Luna’m'' notuyla paylaştı.