Burcu Biricik'ten hamilelik fotoğrafları: Sosyal medyada beğeni yağdı
Oyuncu Burcu Biricik Toplum Gönüllüleri Vakfı yararına düzenlenen “Geleceğin Güçlü Kadınlar” etkinliğinde podyuma çıktı. Bebek bekleyen başarılı oyuncu kırmızı elbisesi ile dikkatleri üzerine çekti.
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Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Nalan' karakteri ile hafızalara kazınan Burcu Biricik Toplum Gönüllüleri Vakfı yararına düzenlenen “Geleceğin Güçlü Kadınlar” etkinliğinde podyuma çıktı.
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Kızını kucağına almak için gün sayan ve 5,5 aylık hamile olan Burcu Biricik, katıldığı davette ilgi odağı oldu.
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Geceye katılan Burcu Biricik, anne olmanın heyecanını ve mutluluğunu yüzünden okunurken, etkinliğin amacına dikkat çekti. Biricik'in zarif stili hayranlarının beğenisini kazandı.
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İlk kez anne olacak olan Biricik'in bebeğinin cinsiyeti de belli olmuştu. Burcu Biricik ile Emre Yetkin kız bebek bekliyor.