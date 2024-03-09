Burcu Biricik'ten hamilelik fotoğrafları: Sosyal medyada beğeni yağdı

Oyuncu Burcu Biricik Toplum Gönüllüleri Vakfı yararına düzenlenen “Geleceğin Güçlü Kadınlar” etkinliğinde podyuma çıktı. Bebek bekleyen başarılı oyuncu kırmızı elbisesi ile dikkatleri üzerine çekti.

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Burcu Biricik'ten hamilelik fotoğrafları: Sosyal medyada beğeni yağdı - Resim : 1

Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Nalan' karakteri ile hafızalara kazınan Burcu Biricik  Toplum Gönüllüleri Vakfı yararına düzenlenen “Geleceğin Güçlü Kadınlar” etkinliğinde podyuma çıktı.  

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Burcu Biricik'ten hamilelik fotoğrafları: Sosyal medyada beğeni yağdı - Resim : 2

Kızını kucağına almak için gün sayan ve 5,5 aylık hamile olan Burcu Biricik, katıldığı davette ilgi odağı oldu.

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Burcu Biricik'ten hamilelik fotoğrafları: Sosyal medyada beğeni yağdı - Resim : 3

Geceye katılan Burcu Biricik, anne olmanın heyecanını ve mutluluğunu yüzünden okunurken, etkinliğin amacına dikkat çekti. Biricik'in zarif stili hayranlarının beğenisini kazandı. 

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Burcu Biricik'ten hamilelik fotoğrafları: Sosyal medyada beğeni yağdı - Resim : 4

İlk kez anne olacak olan Biricik'in bebeğinin cinsiyeti de belli olmuştu. Burcu Biricik ile Emre Yetkin kız bebek bekliyor.