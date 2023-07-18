Burcu Esmersoy: 3 düğün olacak, 5 gelinlik giyebilirim

Sunucu Burcu Esmersoy, Shine Medya’nın 'Bi’ Dolaplar Çeviriyoruz' programını Bodrum’daki evinde ağırladı ve düğünü hakkındaki detayları anlattı. Eylül ayının ilk haftası iş insanı Nazım Akmandil’le İtalya’da evlenecek olan Esmersoy, gelinliklerini Özgür Masur’un dikeceğini belirtti.

"5 tane gelinlik giyebilirim"

Esmersoy, "Eylül'ün ilk haftası evleniyorum. Gelinlikleri Özgür yapıyor. Çok güzel şeyler yapacak. Şu ana kadar giydiğim gelinliklerde yanlış yapmadım. Şimdi de yapmam diye düşünüyorum. İşin şakası bu… Ama Amor’un güzel bir sürprizi olacak bana anladığım kadarıyla. After için güzel bir elbise yapmak istiyormuş. 5 tane gelinlik giyebilirim. Gelinlik çok güzel bir kıyafet, insan giyebildiği kadar giymeli bence…" dedi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İtalya’daki düğünün yanı sıra bir de İstanbul'da ayrı bir düğün yapacaklarını belirten Esmersoy, "Ulus 29’da bir düğün partimiz olacak. Eylül’ün 7’sinde ya da 8’inde… Onun tarihi için konuşuyoruz. Hafta içi bir şey olması lazım. Okullar açılmış olacak mı bilmiyorum. İstanbul’daki öyle olacak. İtalya’daki düğünümüz 1-3 Eylül arası" diye konuştu.

'İtalya'yı çok seviyorum'

Esmersoy, neden düğün için İtalya’yı seçtiği sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Ben İtalya’yı çok seviyorum. Bütün seyahatlerimizi hep İtalya’ya yaptık. En beğendiğimiz yerde, evlenme teklifi aldığım otelde evleniyoruz. Birlikte olmaya başladığımız günden beri evleneceğimizi, hayatımızın sonuna kadar birlikte olacağımızı biliyorduk. Öyle ilişkiler var ya, onu anlarsın ve bilirsin zaten. Bunu da konuşuyorduk zaten ama hiç beklemediğim bir anda oldu. Ben çok yorulduğum bir dönemde beni tatile götürüyor diye düşünüyordum. 'Sen çok yoruldun, hadi bir tatile gidelim' dedi. Öyle gittik tatile. Ben tamamen dinlenmeye konsantreyim. Halbuki evlilik teklifi için gidiyormuşuz, güzeldi. Düğün de orada olsun istedik."

Esmersoy ayrıca Bodrum’daki evinin sahibinin de kendisine düğün partisi düzenleyeceğini belirtti ve "Buranın sahibi olan aileyle de çok yakın arkadaşlığımız var. Beni de ailelerinden biri olarak görüyorlar. Onlar da bana burada bir düğün partisi yapmak istiyor. Nikahtan önce yazın burada güzel bir kutlama yapacağız. Bekarlığa veda partisi gibi olacak" diye konuştu.