Burcu Esmersoy, 49 yaşına girdi! Yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, 49 yaşına girdi. Esmersoy, bu özel gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte kutlayarak keyifli anlar yaşadı. Yeni yaş coşkusunu takipçileriyle paylaşan Esmersoy, doğum günü kutlamalarından çekilen fotoğrafları ve videoları sosyal medya hesabından yayımlamayı da ihmal etmedi.
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, 2023 yılında iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya'nın Puglia şehrinde evlenmesinin ardından, bu kez 49. yaş gününü kutladı.
Esmersoy, yeni yaşını yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı ve bu özel anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
Doğum günü pastasını üflerken çekilen resmini Instagram hesabından paylaşan Esmersoy, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Yeni bir yaş daha ve bir sürü teşekkür daha. Kendimi seviyorum, şükrediyorum ve gurur duyuyorum. Mutluluğumu, şansımı ve sevgimi bugün ve her gün sizlerle paylaşıyorum. İyi ki varsınız. Bugün doğum günü olan herkese mutluluklar. Tebrikler! Terazilik sen çok yaşa."
Esmersoy'un bu içten ve pozitif doğum günü kutlaması, takipçilerinden yoğun ilgi ve çok sayıda beğeni aldı.