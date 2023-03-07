Burcu Esmersoy: Ben yası 40 gün bilen bir jenerasyondanım

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden sonra sosyal medyayı aktif kullanan ve bu sayede iyi bir gelir de elde eden Burcu Esmersoy, birkaç yardım paylaşımı dışında sessizliğe büründü. Depremin ardından kaybolan Esmersoy, takipçileri tarafından merak ediliyordu.

"YARDIMLARA KONSANTREYİM"

Hayranları tarafından merak edilen Esmersoy, günler sonra sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Esmersoy; "Geçtiğimiz ay içinde herkes gibi kendimce yaptıklarımın yanında daha büyük grupların bir parçası olarak güzel işlere katkı olmakla ilgiliydim sadece...Şimdi daha faydalı olunabilecek her durumda elle tutulabilecek yardımlara konsantreyim. Gerçekten fayda sağlayacak, yardımcı olmaya çaba gösterdiğim insanlara, geleceğe yönelik planlarında destek olacak konular üzerinde çaba sarfediyorum..." dedi.

Esmersoy paylaşımın devamında şunları söyledi:

Zamanımı daha sakin daha verimli kullanıyor, bilgiyi sadece inandığım yerden alıyor, zihnimi zehirli her şeye kapatıp şarj oluyorum. 4. dili öğreniyor, daha çok kitap okuyor, güzel sohbetlere ortak oluyorum. Ve bekliyorum hepimiz gibi. Ben yası 40 gün bilen bir jenerasyondanım... Daha vaktimiz var. Yakında görüşürüz. İyi ki varsınız, iyi ki varız. Allah hepimizden razı olsun.