Burcu Esmersoy dolabını öğrenciler için boşalttı

Geçtiğimiz günlerde Nazım Akmandil ile nikah masasına oturan Burcu Esmersoy hem İtalya'da hem de Türkiye'de düğün töreni düzenledi. Günlerce süren eğlenceyle birlikte Burcu Esmersoy'un gelinliği de çok konuşuldu. Güzelliği ile büyüleyen ünlü sunucu Esmersoy, yeni hayatına gardırop boşaltmak ile başladı. Kolları sıvayıp kullanmadığı kıyafetlerini topladı.

"Bu hafta evde ayıklama var"

Ensonhaber'de yer alan habere göre; Ünlü sunucu Esmersoy "Bu hafta evde ayıklama var. Ev hafifliyor resmen. Çok güzel kıyafetler çıktı." dedi.

Esmersoy tüm bunları satarak geliriyle ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim masraflarını karşılayan Givin.co'ya bağışladı.