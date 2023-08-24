Burcu Esmersoy evlilik telaşında: Gelin hamamı yaptı

1-3 Eylül tarihleri arasında İtalya’nın Portofino şehrinde iş insanı Nazım Akmandil ile evlenecek olan Burcu Esmersoy, hazırlıklara başladı.

"GELİN SPA"

Burcu Esmersoy, yakın arkadaşlarıyla birlikte spa'ya gitti. O anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle de paylaşan Esmersoy, "Gelin spa" ifadelerini kullandı.

İTALYA ve İSTANBUL'DA DÜĞÜN, BODRUM'DA KUTLAMA

Daha önce düğün detaylarıyla ilgili “Özgür kaç tane gelinlik yaparsa giyeceğim. Şu ana kadar giydiğim gelinliklerde hata yapmadım. Bundan sonra da yapmam herhalde. Tabii işin şakası bu. Çok yakın arkadaşlarımızla yurtdışında düğünümüz var. Bir de İstanbul’da bir düğün yapacağız. 7-8 Eylül gibi planlıyoruz. İtalya’daki düğün 1-3 Eylül gibi olacak. Bodrum’da da bir düğün, kutlama gibi bir şey yapacağız” diyen Esmersoy, hazırlıklara başladı.