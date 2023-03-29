Burcu Esmersoy, Hataylı bir aileye kucak açtı: Artık onlar da benim ailem

Deprem felaketini Hatay'da yaşadıktan sonra Ankara'da bir otele yerleştirilen ailenin, 15 Şubat itibariyle otelden çıkarılacakları haberini alan Burcu Esmersoy, hemen harekete geçti. Esmersoy, Ankara'da bir ev kiraladı ve aileyi dayalı döşeli bir eve yerleştirdi.

"Ankara onların yeni memleketi oldu"

Sunucu, “Artık onlar da benim ailem” dediği isimlerini ve yüzlerini sakladığı depremzede ailenin Ankara’daki yeni hayatındaki anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yemek sofrasındaki aileye Esmersoy’un arkadaşı Elvan Odabaşı da eşlik etti. Sunucu, şu notu yazdı:

“Büyük felaketi Hatay’da yaşadılar, yıkılan evlerinden kurtulduktan sonra geldikleri Ankara’da yerleştirildikleri otelden 15 Şubat itibarıyla çıktılar. Ama artık her şey yoluna girdi. D. okula yerleştirildi, A. online eğitimine devam ediyor, N. de artık iyi. Onlar yeni evlerinde huzurla ilk uykularını uyumadan benim için hayat çok paylaşılacak bir gerçeklikte olmayacaktı. Ankara onların yeni memleketi oldu. Aileye can yoldaşı olan Elvan Odabaşı’na ne kadar teşekkür etsem az.”