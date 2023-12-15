Burcu Esmersoy: Her kadın kocasını sever!

Önceki gün İstinye'de alışveriş yaparken görüntülenen ünlü sunucu Burcu Esmersoy'a basın muhabirleri geçtiğimiz gün yayınladığı 'kocam da kocam' videosunu sordu.

'NE VAR Kİ, HER KADIN KOCASINI SEVER'

Esmersoy, "Kocam yani, çok seviyorum ve böyle bir şey paylaştım. Bunda ne var ki? Her kadın kocasını sever. Bence çok eğlenceli bir paylaşımdı. Herkesin hoşuna gitmesi de beni mutlu etti" dedi.