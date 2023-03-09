Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil'in düğün tarihi belli oldu

Sunucu Burcu Esmersoy, uzun süredir iş insanı Nazım Akmandil ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak şekilde yaşayan ve geçtiğimiz aylarda evlilik kararı alan çiftin düğün tarihi belli oldu.

DÜĞÜN 1 NİSAN'DA

Magazin D'nin özel haberine göre; Sevgilisi Nazım Akmandil’den İtalya’da evlilik teklifi alan Burcu Esmersoy, düğünü de İtalya'da yapacak.

Çift 1 Nisan’da İtalya-Portofino’da nikah masasına oturacak.

İTALYA'DA 'EVET'

Ünlü isim, Mayıs 2022'de çıktıkları yurt dışı tatilinde Nazım Akmandil’den evlilik teklifi almıştı. Esmersoy, Bari'de bulunan Polignano a Mare beldesinde aldığı teklife, “Evet” yanıtını vermişti.