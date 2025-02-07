Burcu Esmersoy sosyal medyadan bir süre uzak kalma nedenini açıkladı

Ünlü sunucu uzak kalmasının nedenini şu şekilde açıkladı:

“Bir süredir sessizdim… Geçtiğimiz ay hepimiz için zorlayıcı ve keyifsizdi. Bu süreçte biraz kendimi dinlemeye, iyileşmeye ve güç toplamaya ihtiyaç duydum. Uzak kaldığım bu dönemde beni merak eden, güzel mesajlarını esirgemeyen herkese içtenlikle teşekkür ederim. İyi ki varsınız.

Şimdi yavaş yavaş buradayım. Birlikte güçlenmeye, umut emeye ve paylaşmaya devam edeceğiz. Sevgiyle kalın…”