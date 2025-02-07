Burcu Esmersoy sosyal medyadan bir süre uzak kalma nedenini açıkladı
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, bir süredir sosyal medyadan uzak kalma nedenini açıkladı.
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile iş insanı Nazım Akmandil, 2023 yılının Eylül ayında İtalya’nın Puglia şehrinde dünyaevine girmişti.
Her fırsatta eşine duyduğu aşktan bahseden ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Burcu Esmersoy, bir süredir sosyal medyada paylaşım yapmıyordu.
Ünlü sunucu uzak kalmasının nedenini şu şekilde açıkladı:
“Bir süredir sessizdim… Geçtiğimiz ay hepimiz için zorlayıcı ve keyifsizdi. Bu süreçte biraz kendimi dinlemeye, iyileşmeye ve güç toplamaya ihtiyaç duydum. Uzak kaldığım bu dönemde beni merak eden, güzel mesajlarını esirgemeyen herkese içtenlikle teşekkür ederim. İyi ki varsınız.
Şimdi yavaş yavaş buradayım. Birlikte güçlenmeye, umut emeye ve paylaşmaya devam edeceğiz. Sevgiyle kalın…”
Esmersoy sözlerine “Bu süreçte iyi gelecek her şeyi yaptım. Yoğun antreman, sağlıklı beslenme, bol kitap, yoga, meditasyon, iyi bir uyku düzeni… Hatta akşamları sadece çizgi film mesela… İyi hissedebilmeye ihtiyaç duyan varsa ‘canım kendim’de anlatırım.” şeklinde devam etti.