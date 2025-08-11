Burcu Esmersoy yeni yaz pozları: "Çilek kırmızısı"

İş insanı Nazım Akmandil ile 2 Eylül 2023 tarihinde İtalya'da evlenen ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Fit fiziğiyle dikkat çeken Esmersoy, son olarak Instagram hesabından kırmızı mayolu pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Fotoğraflara "Çilek kırmızısı" notunu düşen Esmersoy'un bu paylaşımları, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Çift, İtalya'nın Puglia şehrinde gerçekleşen nikah töreninde mutluluktan gözyaşlarına boğulmuştu. Nikah anında eşinin gözyaşlarını sildiği görüntüler, izleyenlere duygusal anlar yaşatmıştı.

Burcu Esmersoy, Nazım Akmandil ile tanışma hikayesini Ceyda Düvenci'ye anlatmıştı:

"Bir sabah 8.15 uçağıyla Berlin'e uçarken, bomboş bir uçakta 2A ve 2B'ye oturduk biz. Boş uçakta yan yana! Uçak kalkmadan uyurum ben, yorucu bir tempoda çalıştığım için hep uyurum ben. Dikine uyuyabilen bir insanım, ne kadar hoş bir çocuk onun yanında uyumayayım şimdi horlarım ben diye, başka yere oturdum."