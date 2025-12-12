Burcu Esmersoy'dan eşine aşk dolu sözler: "Onunla tanıştığımdan beri her işim rast gidiyor"

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, 2023 yılında iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya’da gerçekleşen görkemli bir törenle dünyaevine girmesinin ardından, katıldığı davetlerdeki samimi ve aşk dolu itiraflarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

49 yaşındaki tecrübeli sunucu, evliliğinde nihayet aradığı huzuru ve mutluluğu bulduğunu vurgulayarak, "Ben çok mutluyum biliyorsunuz. Eşim benim hayattaki en büyük şansım. Sonunda Allah yüzüme güldü" ifadelerini kullandı. Esmersoy, eşi Nazım Akmandil'in hayatına girmesiyle birlikte adeta yeni bir dönemin başladığını, "Onunla tanıştığım günden beri her işim rast gidiyor, hayatım çok güzel gidiyor. En güzel yıllarımı yaşıyorum" sözleriyle dile getirdi.

Bu aşk dolu açıklamalar, ünlü sunucunun özel hayatında yakaladığı uyum ve huzuru net bir şekilde gözler önüne serdi.

Öte yandan, Esmersoy sadece özel hayatındaki gelişmelerle değil, kariyerine dair yaptığı bir açıklamayla da dikkat çekmişti. Ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir duyuru ile Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olduğunu belirterek, "Emekli oldum. Her emeklinin yaptığı şeyleri yapıyorum aslında. 6 yıldır emekliyim. Bizim bir arkadaş grubumuz var hepimiz EYT'liyiz. Erken emekli olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.