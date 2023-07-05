Burcu Güneş: 10 senedir et yemedim!

Ünlü şarkıcı Burcu Güneş bir süredir veremediği kilolardan dert yanıyordu. Fazla kilolarından kurtulan Burcu Güneş nasıl beslendiğini anlattı.

BURCU GÜNEŞ: ÇİM SUYU BİLE İÇİYORUM

Şarkıcı “10 sene kırmızı et yemedim. Bir süre sonra başladım ama az yiyorum. Daha çok balık ve deniz ürünleri seviyorum. İzmirli olduğum için yeşillik yiyorum. Çim suyu bile içiyorum” dedi.