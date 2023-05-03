Burcu Güneş: 18 yaşıma kadar annemi hiç görmedim

Ünlü şarkıcı "Yedi yaşında annemle babam boşandı, 18 yaşıma kadar annemi hiç görmedim. Annemi çok özler ve ona şiirler yazardım. Annemle hiç karşılaşamadım, göremedim. Evin içinde babaannemin maskülen ve otoriter şekilde davranışıyla büyüdüm" ifadelerini kullandı.

"ANNEMİN BİZİM EVİ ARAMASI YASAKTI"

Güneş sözlerine "Evde dedem, babam ve babaannem vardı. Annemi sonradan İzmir'de buldum, o zamanlar cep telefonu yok, işyeri numarası yok, bir telefon görüşmesi bile yapamıyoruz. Annemin bizim evi araması yasaktı, babam yeni bir hanımla evlenmişti ve o hanım annemin aramasını istemiyordu. İlk kez anlatıyorum. Anlattığım konular değil bunlar. Benim hayatımdan çok güzel bir roman çıkar ama, ben anlatabilir miyim bilmiyorum" diyerek devam etti.

BURCU GÜNEŞ: AİLEMİ KÖTÜ DURUMA DÜŞÜRMEK İSTEMİYORUM

Burcu Güneş, "Çok arkadaşım anlatıyor artık geçmişini, Burcu Esmersoy da anlattı. Rahatlatıyor belki insanları ama, babam öldüğü için onu da zor durumda bırakmak istemiyorum. Onların izni olmadan çok konuşuyormuşum gibi olmasın, ailemi de kötü duruma düşürmek istemiyorum çünkü onların da kendi hikayeleri" ifadelerini kullandı.

"HERKES BÜYÜK SINAVLAR VERDİ"

Düvenci "6 Şubat’tan sonra senin için neler değişti?” diye sordu. Güneş “Ben hisleri ve sezgileri kuvvetli biriyim o yüzden bir şeylerin ters gideceği ve çok zorlanacağımız bir sürece girdiğimizi hissediyordum. Çoğu şeyi hiç birimiz istediğimiz gibi yapamadık, büyük bir alanı bir anda etkileyince herkes büyük sınavlar verdi. İster ibret almak ister bazı şeyleri görmek gibi…” cevabını verdi.

"SADECE YAZIN KULÜPLERDE ÇALAN ŞARKILARDAN YAPMADIM"

Düvenci ve Güneş, yeni albümün çıkış zamanı hakkında konuştular. Güneş, “Ben iyi kötü diye bakmıyorum. Çünkü içinde insanların dinleyebileceği şarkılar da var sadece insanları eğlendiren şarkılar değil. Biz bütün duygularımız ve hislerimizle sanatın içindeyiz. Ben 'Bakkal' diyebileceğimiz sadece yazın kulüplerde çalan şarkılardan yapmadım. Hatta tam tersine bir çeşitliliğim oldu” diyerek yanıtladı.