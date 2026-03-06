Burcu Güneş’ten Demet Akalın açıklaması: Rakibim olamaz
Şarkıcı Burcu Güneş, katıldığı bir davette meslektaşları hakkında sert açıklamalarda bulundu. Ceza için "Koynumuzda yılan beslemişiz" diyen Güneş, Demet Akalın’ı ise sanat ve kalite açısından kendisine rakip görmediğini belirtti. Bu sözlere sanat dünyasından tepki gecikmedi.
Habertürk'ün haberine göre, şarkıcı Burcu Güneş, meslektaşı Emre Altuğ’un yeni albüm lansmanında magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Kariyerine ve müzik sektöründeki isimlere dair dikkat çekici açıklamalarda bulunan Güneş, özellikle Demet Akalın ve rapçi Ceza hakkındaki sert ifadeleriyle gündeme geldi.
"KOYNUMUZDA YILAN BESLEMİŞİZ"
2004 yılında Ceza ile birlikte seslendirdiği "Sahilden" şarkısına değinen Güneş, Türkiye'de rap müziğin öncülerinden biri olduğunu belirtti. Ceza'nın geçmişte bu düetle ilgili yaptığı olumsuz açıklamalara sitem eden Güneş, "Ben 'onu ünlü yaptım' demeyi sevmem ama biz vesile olduk. Meğer koynumuzda yılan beslemişiz" dedi.
"ESKİDEN RAPÇİLER BİRBİRLERİNE DAHA SAYGILIYDI"
Rap müziğin güncel durumunu da eleştiren sanatçı, yeni nesil rapçilerin birbirleriyle olan kavgalarına değinerek, "Eskiden rapçiler birbirlerine daha saygılıydı. Şimdi birbirleriyle kavga ediyorlar. Eskiden 'Biz sokak çocuklarıyız' diyenler şimdi birbirleriyle dalga geçiyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca Norm Ender ile düet yapmak istediğini ancak reddedildiğini de sözlerine ekledi.
"KENDİSİNİ HİÇBİR ALANIMDA GÖRMÜYORUM"
Güneş, meslektaşı Demet Akalın ile ilgili bir soru üzerine, Akalın’ı kendisine rakip görmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Kendisini hiçbir alanımda görmüyorum. Ne sanat olarak, ne emek olarak, ne duruş ne de kalite açısından kendime yakın görmüyorum. Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek seviyede de görmüyorum"