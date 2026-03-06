Burcu Güneş’ten Demet Akalın açıklaması: Rakibim olamaz

"KENDİSİNİ HİÇBİR ALANIMDA GÖRMÜYORUM"

Güneş, meslektaşı Demet Akalın ile ilgili bir soru üzerine, Akalın’ı kendisine rakip görmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kendisini hiçbir alanımda görmüyorum. Ne sanat olarak, ne emek olarak, ne duruş ne de kalite açısından kendime yakın görmüyorum. Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek seviyede de görmüyorum"