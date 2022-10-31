Burcu Kara bebeğine vereceği ismi açıkladı

Oyuncu Burcu Kara 2016 yılında yönetmen Fırat Parlak ile dünya evine girmişti. 2017’de oğlu Ali Çınar’ı kucaklarına alan çift, şimdi ikinci bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor.

"Hamilelik güzel geçiyor"

Doğumuna az kaldığını belirten Kara "Hamilelik çok güzel geçiyor. Bunun için her gün şükrediyorum. İlkinde de öyleydi. Sağlıklı bir süreç oluyor benim için kendimi iyi hissediyorum" sözlerini kullandı.

Oğluna koyacağı ismi açıkladı

Aşerdiğini belirten Kara "Bu ara canım acayip pide çekiyor. Aklıma böyle sürekli internetten sipariş veriyim geliyor. Her aklıma geleni alsam 30 kilo almıştım şimdiye kadar. Pilates yaparak formumu korumaya çalışıyorum. Akşam, gece bile olsa gidiyorum" açıklamasında bulundu. Ardından erkek bebek beklediğini belirten Kara oğluna "Can" ismini koyacağını bildirdi