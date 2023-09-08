Burcu Kara bebeğinin gözünde çıkan tümörle ilgili açıklama yaptı

Ünlü reklamcı Fırat Doğu Parlak’la mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncu Burcu Kara, büyük oğlu Ali’nin geçmişte yaşadığı bir sağlık sorunundan bahsetti ve annelere bazı bilgiler verdi.

"Anne karnından itibaren gelişen zararsız bir tümör"

Kara, Ali’nin bebekken gözünde tümör çıktığını anlattı ve şunları söyledi:

“Ali’nin sol gözü iki aylıkken şişmeye başladı. Biz bir bakalım dedik, gözlemledik, nazardır dedik, geçer dedik. Sonra daha da büyüdü ve beşinci ayında gözü neredeyse kapandı. Bu süreçte biz tabii çok önemli bir bölge olduğu için, birden fazla doktorun fikrini almak istedik. İlk gittiğimiz doktor hafiften bir telaş yaptı. Karşı odadaki doktora da gidip konuştu. Biz de ister istemez bir ‘n’oluyor?’ dedik. Sonra bize bir açıklama yaptılar ve bunun bir çeşit tümör olduğunu söylediler. İsmi "hemanjiom" muş. Tabii tadımız kaçtı o anda. Başka doktorlara da gittik, onlar da aynı açıklamaları yaptı.Çoğu çocukta olabilen, anne karnından itibaren gelişen zararsız bir tümör. Zamanla geçebilir, geçmeyebilir. Ameliyat edilebilir, kortizon tedavisi uygulanabilir gibi seçenekler vardı. Biz beklemeyi seçtik. Zaman gerçekten bir çok şeyi tamir ediyordu çünkü. Aynı son gittiğimiz doktorun dediği gibi oldu. Zamanla küçüldü tümör. İki,iki buçuk yaşında da tamamen kayboldu çok şükür

Burcu Kara neden bu konuyu anlattığını da şu sözlerle ifade etti:

“Özellikle bebek ve çocuklarda, kortizon tedavisi ve ameliyat gibi ciddi kararları vermek için acele etmeyin. Onların vücutları mucize gibi, bir çok şeyi onarabiliyor. Geniz eti de böyle bir konu mesela… Aldırmak kararını vermeden araştırın. Bilirkişi olarak değil ama bu konularda birden çok tecrübesi olan biri olarak size öncelikle sakin kalmanızı önermek istedim. Tabii ki bu konuda tecrübeli bir doktor kontrolünde… Unutmayın ki sizin başınıza ilk kez gelen şeyi onlar belki bininci kez deneyimliyor. Tüm evlatlara sağlıklı bir ömür dilerim…”